Mondiali Under 17 – Esordio col botto per l’Italia, splendida cinquina degli azzurri alle Isole Salomone

Buona la prima per l’Italia ai Mondiali Under 17, in corso di svolgimento in Brasile. Al “Bezerrao” di Brasilia, gli azzurrini non lasciano scampo alle Isole Salomone, battute con un rotondo 5-0 nella prima giornata del Gruppo F, che comprende anche Messico e Paraguay.

La formazione del ct Nunziata sblocca il risultato al 24° minuto con Gnonto, che pochi minuti dopo serve l’assist a Cudrig per il gol del 2-0. Cinque giri di lancette più tardi, lo stesso Gnonto cala il tris chiudendo di fatto il match già alla mezz’ora del primo tempo. Nella ripresa c’è spazio per il quarto e il quinto gol di Tongya e Capone, che fissano il risultato finale sul 5-0. Nel prossimo turno, l’Italia affronterà il Messico, che domani esordirà nella competizione contro il Paraguay.

