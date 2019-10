Mondiali Rugby 2019 – Cancellata Italia-Nuova Zelanda, le parole del presidente Gavazzi: “capisco il rammarico”

Il presidente della Federazione Italiana di Rugby ha espresso il proprio pensiero sulla cancellazione del match tra gli azzurri e gli All Blacks

La Federazione Italiana Rugby prende atto della decisione di Rugby World Cup Ltd di annullare l’incontro Nuova Zelanda-Italia del 12 ottobre a Toyota City, valido per la quarta giornata della Pool B della RWC ‘Giappone 2019’.

Il Presidente federale Alfredo Gavazzi ha dichiarato: “la sicurezza di giocatori, personale e pubblico è la principale priorità da considerare in questi frangenti. Comprendiamo e accettiamo la scelta dell’organizzazione di assumere la determinazione più idonea alla tutela di tutte le parti in causa. Da Presidente federale e da uomo di sport comprendo il rammarico degli atleti e dello staff tecnico per non aver potuto sfidare i Campioni del Mondo in carica dopo aver lavorato in queste settimane con professionalità ed entusiasmo, rappresentando con fierezza il Paese ed il nostro movimento sul più prestigioso dei palcoscenici che il rugby possa offrire”.

