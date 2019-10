Mondiali Rugby 2019 – Il tifone Hagibis ‘cancella’ la terza gara, in Giappone salta anche Canada-Namibia

Il violento uragano abbattutosi sulle coste del Giappone ha obbligato gli organizzatori del Mondiale di Rugby a cancellare anche il match tra Canada e Namibia

Ennesima partita cancellata ai Mondiali di Rugby 2019, in corso di svolgimento in Giappone. A causa del violento tifone Hagibis, il peggiore degli ultimi 60 anni, la Federazione Internazionale è stata costretta ad annullare la sfida tra Canada e Namibia, valida per il Girone B. Si tratta della terza partita non disputata per via dell’uragano dopo Italia-Nuova Zelanda e Inghilterra-Francia, cancellate nella giornata di venerdì per pioggia e vento forte.

