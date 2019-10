Mondiali Ginnastica – Ibrahim Colak fa il saluto del militare sul podio: la Fig in confusione [VIDEO]

Fa tanto discutere in questi giorni la situazione tra Turchia e Siria: le forze armate sono intervenute da giorni e sta creando diverse polemiche. C’è chi, però, ha deciso di schierarzi a favore delle forze armate turche: dopo i calciatori della Nazionale turca e altri atleti, ieri è stato il turno del ginnasta Ibrahim Colak. Il turco, che ha conquistato la prima medaglia d’oro mondiale, ha fatto il saluto militare sul podio a Stoccarda, mandando in confusione la Federazione.

“Forse è arrivato il momento di farlo, visto che la scelta di fare quel gesto è stata fatta in un momento sbagliato, per la situazione fra Turchia e Siria. Se dobbiamo intervenire su gesti del genere, allora è il momento di esaminare quanto è successo e di prendere una decisione, che sia di dare via libera a certi gesti o di vietarli“, ha affermato Nicolas Buompane, segretario generale della Fig.

Congratulations to #IbrahimColak, the #champion of the Artistic Gymnastics #World Championships in Stuttgart, #Germany. We will successfully represent the Republic of Turkey in every field. We will proudly read our Istıklal #Anthem all over the #world #BizTürkiyeyiz #WeAreTurkey pic.twitter.com/PZY8tHSsgZ

— Great Turkish History (@HistoryTurkish) October 13, 2019