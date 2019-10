Mondiali Ginnastica 2019 – Italia a squadra fuori da Tokyo 2020! Pass olimpico per Edalli: ci prova Lodadio

L’Italia a squadra manca la finale dei Mondiali di Ginnastica 2019 e con essa il pass per Tokyo 2020: si qualifica per le Olimpiadi Ludovico Edalli, ci proverà sabato Marco Lodadio

Si conclude con l’amaro in bocca una due giorni di speranze per la squadra di ginnastica maschile italiana: sfuma la finale dei Mondiali di Ginnastica 2019 e con essa il pass per Tokyo 2020. Gli azzurri chiudono al tredicesimo posto la fase di qualificazione, totalizzando 245.996 punti, mezzo punto in meno del 246.508 della Germania, ultima a volare a Tokyo 2020 insieme a Russia, Cina, Giappone, Ucraina, Gran Bretagna, Svizzera, USA, Cina Taipei, Corea del Sud, Brasile, Spagna.

Un pass olimpico è comunque arrivato grazie a Ludovico Edalli. L’atleta azzurro si è piazzato 25 nel concorso generale (venerdì farà la finale all-around), guadagnandosi l’opportunità di presenziare alle Olimpiadi. Proverà a qualificarsi anche Marco Lodadio che si è qualificato con il quinto punteggio (14.666) alla alla Finale di Specialità agli anelli.

