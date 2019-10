Mondiali di ciclismo 2019 – Trentin tra delusioni e promesse: “non avrei mai pensato che il sapore dell’argento fosse così amaro, ma…”

Matteo Trentin sincero dopo la delusione Mondiale: il post social del ciclista italiano dopo l’argento iridato nello Yorkshire

Sono passati solo due giorni dalla prova in linea uomini elite dei Mondiali di cicilismo 2019 e la delusione di Matteo Trentn per il secondo posto non è ancora passata. Il ciclista italiano, argento nello Yorkshire, ha voluto condividere con tutti i suoi fan la sua amarezza per un secondo posto pesantissimo: “non avrei mai pensato che il sapore del l’argento fosse cosí amaro. Ci vorrà un po di tempo per mandarla giú ma sono orgoglioso della mia gara! Una gara epica e in condizioni a dir poco proibitive mi ha lasciato l’amaro in bocca ma anche una grande consapevolezza..assieme ai miei compagni abbiamo fatto la nostra corsa, con le nostre regole e non ci siamo mai nascosti. Abbiamo fatto vedere una grande italia e siamo tornati sul podio mondiale dopo 11 lunghi anni! Non è finita qui! Mi rivedrete e ci rivedrete!“, ha scritto Trentin su Instagram.

“Grazie a tutto lo staff e ai corridori di @federciclismo_official che hanno pemesso tutto questo, a @cassanidavide per la fiducia , ad @alexcamier per avermi aiutato ad arrivare al 100% , a @claudiamorandini per la tua forza , l’amore e l’energia che mi trasmetti ,alla @mitchelton_scott e al suo staff e sponsor e a tutti voi che eravate li a @yorkshire2019 a vederci di persona o a casa davanti alla tv a tifarci! Manca un solo gradino, il piú duro, il piú bello!“, ha concluso l’azzurro.



