Mondiali Atletica 2019 – Missione compiuta per Tamberi, ‘Gimbo’ stacca il pass per la finale del salto in alto

Gianmarco Tamberi raggiunge il primo obiettivo dei suoi Mondiali di Atletica a Doha, l’azzurro infatti centra l’accesso alla finale del salto in alto chiudendo la semifinale al decimo posto.

Tornato in gara dopo una lunga assenza, ‘Gimbo‘ riesce a piazzarsi tra i migliori dodici del panorama internazionale al contrario di Stefano Sottile che, con la misura di 2,26, si piazza in sedicesima posizione e dice addio alla competizione. Buona invece la prestazione di Tamberi, che entra in gara superando al primo tentativo prima i 2,17 e poi i 2,22. Servono due salti per superare invece i 2,26 mentre, all’ultima occasione utile, centra i 2,29 che gli bastano per accedere in finale. L’azzurro tornerà in pedana adesso venerdì 4 ottobre alle ore 19.15, quando dovrà vedersela con i big della disciplina per riuscire a strappare una medaglia.

