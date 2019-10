Mondiali Atletica 2019 – Tamberi svela: “ci ho messo l’anima, ma ho avuto un virus intestinale”

Il saltatore azzurro ha commentato l’ottavo posto ottenuto nella finale di salto in alto ai Mondiali di Atletica in corso di svolgimento a Doha

Solo un ottavo posto per Gianmarco Tamberi nella finale iridata di salto in alto, chiusa lontana dal podio senza essere riuscito a saltare la misura di 2,33.

Una piccola delusione per l’azzurro, debilitato da un virus intestinale che ne ha condizionato la prestazione: “ci ho messo l’anima, credo l’abbiate visto tutti quanti: non posso recriminare niente. Sono venuto per provarci, so che valevo qualcosa in più di quello che ho fatto, mi spiace per il primo salto a 2,33″ le parole di Tamberi a Raisport. “Tra qualificazioni e oggi ho avuto virus intestinale e ho perso due chili, sono contento quello che ho costruito in un mese, sono riuscito a finire tra i primi otto del mondo e questa cosa mi fa ben sperare per il prossimo anno. Non vedo l’ora di ricominciare, stiamo lavorando nella strada giusta. Olimpiadi? Mi vengono i brividi solo a pensarci, Tokyo sarà tutta la mia carriera e non vedo l’ora di cominciare dal primo allenamento“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE