Mondiali Atletica 2019 – Niente finale nel salto triplo per Ottavia Cestonaro, l’azzurra fuori dalle prime 12

La saltatrice italiana ha fallito l’accesso alla finale del salto triplo femminile ai Mondiali di Doha, chiudendo le batterie al diciassettesimo posto

Termina con una eliminazione la prestazione di Ottavia Cestonaro nelle batterie del salto triplo ai Mondiali di Atletica, in corso di svolgimento a Doha. La saltatrice azzurra non è riuscita a staccare il pass per la finale iridata, finendo fuori dai primi dodici piazzamenti che consentivano il superamento del turno. L’italiana ha saltato la misura di 13.97, che la relega in diciassettesima posizione e dunque fuori dalla competizione.

