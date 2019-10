Mondiali Atletica 2019 – Leonardo Fabbri fuori dalla finale del getto del peso: il suo punteggio è out per 15 centimetri

Leonardo Fabbri resta fuori dalla finale del getto del peso dei Mondiali di Atletica 2019: l’atleta azzurro non si qualifica per 15 centimetri

Non basta il punteggio di 20.75 a Leonardo Fabbri per aggiudicarsi l’accesso alla finale del getto del peso dei Mondiali di Atletica 2019. In quel di Doha, l’atleta azzurro resta fuori dalla finale per soli 15 centimetri, classificandosi tredicesimo. Di seguito i finalisti: Tomas Walsh (Nzl), Darlan Romani (Bra), Ryan Crouser (Usa), Armin Sinančević (Srb), Darrell Hill (Usa), konrad Bukowiecki (Pol), Jacko Gill (Nzl), Tomáš Staněk (Cze), Filip Mihaljević (Cro), Tim Nedow (Can), Ehukwuebuka Enekwechi (Ngr), Joe Kovacs (Usa).

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE