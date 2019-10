Mondiali Atletica 2019 – L’Italia mastica amaro: Osakue si ferma in semifinale nel lancio del disco, Fofana 5° nei 110 ostacoli

Due eliminazioni nelle semifinali per gli italiani impegnati questa sera nei Mondiali di Atletica 2019: prova opaca per Osakue nel lancio del disco, Fofana non va oltre il 5° posto nei 110 ostacoli

Dai Mondiali di Atletica di Doha arrivano due brutte notizie per l’Italia. Daisy Osakue e Hassan Fofana non sono riusciti a qualificarsi per la finale delle rispettive specialità. Osakue si è fermata con 57.55 al primo tentativo, rendendo nulli gli altri due lanci del disco, in una gara nella quale l’ultima musira di ripescaggio è stata il 62.25 dell’americana Allman. Fofana chiude invece quinto nei 100 ostacoli. Qualche incertezza nel percorso gli costa un tempo di 13″52 che peggiora il crono della batteria.

