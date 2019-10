Inizialmente eliminata, l’Italia entra nella finale della staffetta femminile 4×100 grazie alla squalifica del Brasile: le azzurre staccano il pass per Tokyo 2020

Dalla delusione alla gioia, è lo spazio di un attimo, giusto il tempo di assegnare una… squalifica! L’Italia, inizialmente eliminata nella seconda semifinale della staffetta femminile 4×100 a causa del 9° posto raggiunto, ha ugualmente staccato il pass per la finalissima grazie alla squalifica del Brasile per invasione di corsia. Grande gioia per le azzure Johanelis Herrera Abreu, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Irene Siragusa che grazie a questo traguardo hanno staccato il biglietto per Tokyo 2020.

