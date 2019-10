Mondiali Atletica 2019 – Folorunso e Pedroso non brillano nei 400 HS, entrambe le azzurre eliminate in semifinale

Le due atlete italiane non riescono a staccare il pass per la finale iridata dei 400 ostacoli, rimanendo fuori per oltre un secondo

Non ci saranno atlete italiane nella finale dei 400 ostacoli, infatti sia Ayomide Folorunso che Yadisleidy Pedroso escono di scena in semifinale ai Mondiali di Atletica di Doha. Le due azzurre provano il tutto per tutto, chiudendo rispettivamente al quinto e al quarto posto le rispettive prove, fermandosi ad oltre un secondo dall’ultimo tempo di ripescaggio di 54.45 dell’ucraina Anna Rhyzykhova. La finale sarà una questione tra atlete americane, con la primatista del mondo Dalilah Muhammad che sfiderà la 20enne Sydney Maclaughlin, che firma anche il miglior tempo delle semifinali (53.81).

