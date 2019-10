Mondiali di atletica 2019 – Due azzurri in gara oggi: il progamma della settima giornata

Dalle 15,35 la settima giornata dei Mondiali di atletica di Doha 2019: due azzurri in gara oggi



Oggi (giovedì 3 ottobre) inizia alle 15.35 la settima giornata dei Mondiali di Doha. Sulla pedana del salto triplo, alle 15.40 ora italiana, in azione Ottavia Cestonaro: per andare direttamente in finale è richiesta la misura di 14,30. Nel getto del peso toccherà invece a Leonardo Fabbri, vicecampione europeo under 23, in caccia del risultato utile per andare avanti (20,90) e inserito nel gruppo A alle 18.20 mentre il gruppo B sarà a seguire, anziché in contemporanea. Per entrambe le gare, passaggio del turno assicurato in ogni caso ai migliori dodici.

Giovedì 3 ottobre

diretta 15.30-0.00 su RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)

