MLS, Zlatan Ibrahimovic top seller del campionato USA: la sua è la maglietta più venduta!

La maglia di Zlatan Ibrahimovic è la più venduta del campionato MLS: seguono Martinez, Vela, Rooney e Schweinsteiger

Zlatan Ibrahimovic si conferma al top anche come ‘venditore’. Il campione svedese è uno dei giocatori più amati al mondo, con un gran seguito di follower sui social e una straordinaria capacità di diventare virale in qualsiasi cosa faccia: tanto con uno splendido gol in campo, quanto con una dichiarazione tagliente e o divertente fuori dal rettangolo verde. Non c’è da stupirsi dunque se la maglia dello svedese dei Galaxy risulti la più venduta della MLS. La Major League ha pubblicato la classifica delle jersey più vendute negli store e quella di Ibrahimovic risulta essere la più acquistata dai fan. Alle sue spalle altri nomi importanti del calcio mondiale come che militano negli USA: Josef Martinez (ATL) Carlos Vela (LAFC) Wayne Rooney (DC) Bastian Schweinsteiger (CHI) Hector Villalba (ATL) Jordan Morris (SEA) Diego Valeri (POR) Nani (ORL) Nicolas Lodeiro (SEA) Diego Chara (POR) Cristian Roldan (SEA) Chris Wondolowski (SJ) Raul Ruidiaz (SEA) Ignacio Piatti (MTL) Darwin Quintero (MIN) Sebastian Lletget (LA) Brad Guzan (ATL) Sebastian Blanco (POR) Alexander Ring (NYC) Dom Dwyer (ORL) Romain Alessandrini (LA) Jozy Altidore (TOR) Graham Zusi (SKC) Luciano Acosta (DC).

