Milano Boxing Night – Daniele Scardina è carico: “Achergui dice che sarà una guerra? Bene, sono pronto”

Daniele Scardina pronto alla difesa del titolo internazionale IBF dei pesi supermedi contro Ilias Achergui: il pugile italiano è pronto alla ‘guerra’

Successo superiore alle aspettative per la conferenza stampa della Milano Boxing Night svoltasi oggi alla Terrazza Duomo 21 in Piazza del Duomo a Milano. Decine di giornalisti e fotografi delle più importanti testate nazionali sono intervenuti per ascoltare il campione internazionale IBF dei pesi supermedi Daniele Scardina, il campione d’Europa dei pesi leggeri Francesco Patera, il campione d’Italia dei pesi leggeri Domenico Valentino e gli altri pugili che combatteranno venerdì 25 ottobre sul ring del prestigioso Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano.

Daniele Scardina difenderà la corona contro il campione del Belgio Ilias Achergui sulla distanza delle 10 riprese, mentre Patera e Valentino si affronteranno sulla distanza delle 12 riprese. L’artista del knock out Maxim Prodan sfiderà il gallese Tony Dixon sulle 10 riprese per il titolo internazionale IBF dei pesi welter. La manifestazione è organizzata dalla Opi Since 82, dalla Matchroom Boxing Italy e deal servizio streaming DAZN che la trasmetterà in diretta a partire dalle 19.30 in Italia, Stati Uniti, Canada, Germania, Austria, Svizzera e Spagna.

Ilias Achergui ha mostrato grande sicurezza nei propri mezzi dichiarando che “il match sarà una guerra”- La sua spavalderia non ha impressionato Daniele Scardina: “lui dice che sarà una guerra. Bene, sono pronto. E’ naturale che lui sia venuto qui per vincere, ma lo stesso vale per me. Voglio raggiungere grandi traguardi e quindi sono determinato a vincere venerdì sera. Spero che ci sia il pubblico delle grandi occasioni”.

I biglietti costano 55 Euro per il bordo ring, 25 Euro per la tribuna centrale, 20 Euro per la tribuna laterale (i posti sono numerati) e sono in vendita su TicketOne.it e presso l’Opi Gym in Corso di Porta Romana 116/A a Milano. Si prevede il tutto esaurito.

