Milan, ufficiale l’esonero di Marco Giampaolo: il comunicato del club rossonero

La società rossonera ha comunicato l’esonero di Giampaolo, rimasto alla guida della squadra per sole sette partite

E’ già finita l’esperienza di Marco Giampaolo alla guida del Milan, l’ormai ex allenatore rossonero è stato ufficialmente esonerato con un comunicato diramato dal club nel tardo pomeriggio di oggi. Un’avventura conclusa dopo sette giornata, in cui l’ex Samp ha collezionato quattro sconfitte e tre vittorie, l’ultima sabato scorso contro il Genoa in trasferta. Questa la nota del Milan: ‘AC Milan comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringraziare Marco per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi professionali‘.

