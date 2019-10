Milan, Kakà fiducioso: “il problema allenatore è stato risolto, spero che Pioli possa riprendere la squadra”

L’ex giocatore brasiliano ha parlato della situazione del Milan, soffermandosi sull’arrivo in panchina di Pioli al posto di Giampaolo

Sette partite, quattro sconfitte e solo tre vittorie. Un ruolino di marcia non proprio da grande squadra, che ha spinto i dirigenti del Milan ad esonerare Giampaolo per affidare la panchina a Pioli.

Una scelta dolorosa ma resasi necessaria per migliorare il gioco della squadra, apparsa apatica e fragile in questo avvio di campionato. Sulla situazione che vive il club rossonero si è soffermato Kakà, che ha parlato a margine di un evento organizzato dalla Fifa a Beirut: “spero che le cose migliorino per il Milan, da tifoso non posso che augurarmi questo. Pioli? Vediamo. E’ appena arrivato, spero possa riprendere la squadra, gli faccio un grosso in bocca al lupo. Quando sei fuori è difficile parlare, perché non vivi la quotidianità. Secondo la dirigenza, quello del tecnico era uno dei problemi ed è stato risolto. Da tifoso non posso che augurarmi il meglio per il Milan“.

