Milan, Giampaolo fa chiarezza “non me ne vado, vorrebbe dire arrendersi. Panettone? Lavoro per mangiarlo”

L’allenatore del Milan ha parlato del proprio futuro, sottolineando come non abbia intenzione di lasciare la panchina rossonera

Marco Giampaolo non si arrende, l’allenatore del Milan non ha nessuna intenzione di lasciare la panchina rossonera e lo conferma ai microfoni della trasmissione ‘Le Iene’.

Nessun pentimento, solo tanta voglia di lavorare per l’ex Sampdoria, convinto come la soluzione per uscire dal tunnel arriverà solo con impegno e dedizione: “dobbiamo trovare una soluzione a questa crisi. Andarsene? Mai. Chi va via, vuol dire che si arrende. Piatek? Chi fa gol non si dimentica come si fa: capita, sono cicli, periodi un po’ così. Lavoriamo per fare bene e trovare una soluzione. Arrivare al panettone? Lavoriamo per mangiare anche quello, gli obiettivi devono essere sempre massimi. Il Milan è al di sopra degli interessi individuali“. Non molto tempo fa Giampaolo disse di sognare la panchina dell’Inter, ma adesso l’allenatore di Giulianova ammette: “nessun cavallo di Troia, ho solo detto che da bambino tifavo Inter ma fino a 10 anni“.

