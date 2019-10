Il Milan spara con Piatek, Calderoni però lo… inceppa: il Lecce rovina l’esordio di Pioli a San Siro

Il Milan fiuta il successo ma incamera la beffa nel recupero, non sorride Pioli all’esordio: il Lecce strappa un 2-2 insperato a pochi minuti dal termine

Non è cambiato nulla, del resto non si potevano chiedere i miracoli a Stefano Pioli in due settimane. Il Milan non va oltre il pari a San Siro contro il Lecce, giocando un buon primo tempo per poi spegnersi nella ripresa.

I rossoneri ritrovano il gol di Piatek su azione, ma non serve un granché, considerando l’eurogol di Calderoni che, nel recupero, fissa il risultato sul 2-2. Due partite in una per Romagnoli e compagni, effervescenti nei primi 45 minuti e molli nella parte finale del match, dove il Lecce trova per ben due volte il gol del pari, sfruttando le numerose leggerezze commesse dal centrocampo rossonero. Passaggi sbagliati, condizione fisica approssimativa e poche idee là davanti, dove Suso ormai recita sempre lo stesso copione, venendo sistematicamente bloccato dal proprio diretto avversario. Ci pensa Calhanoglu nella fredda notte di San Siro a scaldare i tifosi del Milan, prima con un gol fantastico nel primo tempo e poi con un pregevole assist per Piatek, che ritrova la via del gol su azione dopo parecchi mesi.

Una rete che avrebbe oscurato parzialmente le amnesie palesate nei secondi 45 minuti, scoperchiate d’un tratto dalla botta terrificante di Calderoni che regala un pareggio ormai insperato ai pugliesi. Un Pioli sconsolato e senza forze a fine gara osserva amareggiato la sua squadra, capace di fare e poi disfare una tela che va certamente rattoppata. Difficile chiedere a questo Milan di incantare, la materia prima manca e non c’è alcun allenatore che possa fare i miracoli. C’è da limitare i danni, un compito che Pioli ha dimostrato di saper svolgere in passato: non resta che rimboccarsi le maniche perché, di strada, ce n’è eccome da percorrere.

