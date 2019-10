Milan-Lecce, stop e girata sotto la traversa: il gol di Calhanoglu Ã¨ una perla [VIDEO]

Il giocatore turco sblocca il risultato a San Siro, bucando Gabriel con un gol bellissimo che regala il vantaggio ai rossoneri

Il Milan sblocca il risultato a San Siro contro il Lecce, ci pensa Hakan Calhanoglu a segnare l’1-0 per i rossoneri con un gesto tecnico davvero bellissimo. Il giocatore turco addomestica il pallone in mezzo a due difensori e, di prima intenzione, scarica un destro potentissimo sotto la traversa che non lascia scampo a Gabriel. Un gol di rara bellezza, che permette a Pioli di cominciare al meglio la sua avventura sulla panchina del Milan.

