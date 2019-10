Milan, la panchina di Giampaolo traballa: Maldini prenota una cena con Shevchenko

Presente a Milano per assistere al match tra Atalanta e Shakhtar Donetsk, Shevchenko vedrà poi a cena Maldini per parlare di futuro

Il momento non è certamente dei migliori, il Milan naviga in acque tempestose e la sconfitta subita a San Siro contro la Fiorentina non ha fatto altro che acuire questo clima di negatività.

La panchina di Marco Giampaolo traballa, il suo futuro a tinte rossonere non è più così certo, anche se Paolo Maldini si ostina a confermare la fiducia della società all’ex allenatore della Sampdoria. Al tempo stesso però, il direttore tecnico della società di via Aldo Rossi si guarda intorno, magari provando ad individuare una lista di possibili sostituti che potrebbe tornare utile in caso di sconfitta anche contro il Genoa. In cima a questo elenco c’è il nome di Andriy Shevchenko, attuale commissario tecnico dell’Ucraina che oggi sarà a Milano per assistere a Atalanta-Shakhtar Donetsk di Champions League. Una coincidenza che Maldini ha intenzione di sfruttare, invitando a cena l’ex attaccante rossonero per iniziare ad imbastire un discorso per il futuro. Sheva non ha mai nascosto la sua voglia di allenare il suo vecchio club, rimastogli nel cuore dopo gli anni trascorsi in Italia.

Il momento attuale però non è propizio, visto che la sua Ucraina guida il gruppo B delle qualificazioni ad Euro 2020 con cinque punti di vantaggio sul Portogallo, che sfiderà in casa dopo il match con la Lituania. Si potrebbe profilare un doppio incarico, ma non gioverebbe né al Milan e né alla nazionale dell’Est, che vedrebbe il proprio ct concentrato su altri obiettivi. Difficile prevedere gli argomenti che Maldini e Shevchenko approfondiranno oggi a cena, ma non c’è dubbio che quello dell’ex attaccante rossonero, sarà un nome che il dt della società di via Aldo Rossi terrà in considerazione in caso di esonero di Marco Giampaolo.

