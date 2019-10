Milan – Dalla decisione di esonerare Giampaolo all’ira dei tifosi, Gazidis ammette: “capiamo la loro frustrazione, ma…”

Gazidis sincero in conferenza stampa: le risposte dell’ad del Milan ai giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione di Pioli

Si è tenuta oggi, ad ora di pranzo, la lunga conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli, come nuovo allenatore del Milan. Al fianco del tecnico rossonero anche i dirigenti Maldini, Boban e Gazidis. Quest’ultimo ha parlato della dura scelta di dire addio a Giampaolo: “la decisione non è stata presa a cuor leggero ma l’abbiamo presa tutti insieme, mettendo il club prima di qualsiasi cosa. Capiamo e condividiamo la frustrazione dei tifosi ma stiamo intraprendendo un viaggio non facile e non possiamo ignorare la realtà. Abbiamo dovuto salvare il club dalla bancarotta, rischiavamo la serie D, ma stiamo lavorando con professionalita’ e cuore per riportare il Milan su un sentiero positivo“.

“Non dico che non faremo più errori ma siamo determinati perchè il Milan torni a essere grande come lo è stato in passato. E’ un sentiero difficile ma troveremo il modo di farcela. Ci separano 4 punti dalla zona Champions e intendiamo continuare a lottare. Abbiamo preso con noi un allenatore esperto, che puo’ migliorare le prestazioni e far crescere i nostri giovani“, ha aggiunto l’ad del Milan.

