Milan – Giampaolo verso l’esonero: Spalletti ha detto sì ai rossoneri

Spalletti ha detto sì: il Milan cerca l’intesa economica con l’Inter, Giampaolo verso l’esonero

La stagione 2019-20 del Milan non è iniziato nel modo sperato e desiderato dai tifosi e dalla società: per questo motivo, già da ieri, ai piani alti del club si è iniziato a lavorare per il futuro, puntando a migliorare la squadra, partendo dall’allentore.

Va diventando sempre più concreta la possibilità dell’esonero di Giampaolo e nelle ultime ore si è parlato di un possibile arrivo di Luciano Spalletti. L’ex allenatore dell’Inter, ancora sotto contratto con i nerazzurri, sembra abbia dato la sua disponibilità al Milan per prendere in mano la situazione della panchina rossonera. Adesso il Milan cerca dunque l’intesa economica con l’Inter per poter mettere sotto contratto Luciano Spalletti.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE