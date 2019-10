Milan, senti Briatore: “le frasi di Gazidis sono un insulto ai tifosi, l’avrei già licenziato”

Flavio Briatore rivolge un duro attacco all’ad del Milan Ivan Gazidis: secondo l’imprenditore italiano l’ex dirigente dell’Arsenal andrebbe licenziato

Il Milan continua a vivere un momento difficile causato da un pessimo inizio di campionato nel quale sono arrivate 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. La dura contestazione dei tifosi non ha risparmiato nessuno, dalla squadra agli allenatori (già esonerato Giampaolo, con Pioli al suo posto), passando per la dirigenza. A proposito della dirigenza, ai microfoni di Radio Radio, Flavio Briatore ha puntato il dito contro Ivan Gazidis rivolgendo un duro attacco verbale ai danni dell’ex dirigente dell’Arsenal: “nel club rossonero c’è un amministratore delegato (Gazidis, ndr) che dice frasi tipo ‘siamo come la serie D’. Se io fossi stato l’azionista di riferimento del Milan, l’avrei già licenziato. Un’uscita del genere è un insulto ai sostenitori rossoneri e a chi investe tanti soldi nel club e nel calcio”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE