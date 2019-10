Juventus-Bologna, Mihajlovic in viaggio per Torino: domani proverà a sedersi in panchina

Mihajlovic vuole provarci: il serbo in viaggio verso Torino in vista di Juventus-Bologna

Sinisa Mihajlovic vuole provarci. A soli 10 giorni dalle dimissioni dall’ospedale di Sant’Orsola di Bologna dopo aver concluso il secondo ciclo di chemioterapia, l’allenatore serbo vuole tornare in panchina e vuole farlo a Torino, per l’anticipo di domani sera tra Juventus e Bologna. Dopo aver diretto sia ieri che oggi l’allenamento dei rossoblu a Casteldeole Mihajlovic è partito alla volta di Torino su un’auto privata. Sinisa dunque c’è, l’unico inconveniente che potrebbe tenerlo lontano dalla panchina domani sera è il meteo: è prevista infatti pioggia ein quel caso Mihajlovic dovrà seguire la partita da un box privato o dall’albergo. Se invece il meteo sarà clemente il tecnico serbo sarà regolarmente in panchina.

