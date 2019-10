Bologna – Terminato il secondo ciclo di cure, Mihajlovic dimesso: in panchina per la sfida con la Juve?

Mihajlovic dimesso dall’ospedale: il serbo torna a Roma dalla famiglia, potrebbe tornare in panchina allo Stadium contro la Juventus

Sinisa Mihajlovic ha terminato anche il secondo ciclo di cure per la leucemia. L’allenatore serbo, che qualche giorno fa è tornato in panchina, al Dall’Ara, per guidare il suo Bologna contro la Lazio, è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Sant’Orsola. Mihajlovic ha lasciato il reparto di ematologia accompagnato dalla moglie Arianna, con la quale tornerà a Roma dalla sua famiglia. Non è ancora certo se e quando Mihajlovic potrà tornare in panchina: ma la pausa sarà utile al serbo per ricaricare le energie e valutare, la settimana prossima, con i medici, se potrà essere presente allo Stadium per la sfifa contro la Juventus.

