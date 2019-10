Messi, il ritiro e quella ‘frecciata’ a CR7 e Ibra: “cerco meno la ribalta mediatica”

Messi sincero dopo la premiazione della Scarpa d’oro: le parole dell’argentino sul futuro e quel paragone con i colleghi…

Messi ha ricevuto ieri la Scarpa d’oro, aggiungendo alla sua bacheca di premi un altro trofeo speciale. Il fuoriclasse argentino ha rilasciato poi un’interessante intervista a Marca, nella quale parla del suo futuro: “io stesso sarò il primo a dire basta quando capirò che è il momento. Lo scoprirò con gli anni. Ci si rende conto da soli fino a quando si può andare avanti, lo si capisce con il passare del tempo“.

Non è mancato poi un paragone con Ronaldo e Ibrahimovic, questa volta però no sul calcio giocato, ma sulla vita fuori dal campo: “cerco meno la ribalta mediatica. Preferisco che a parlare di me siano le altre persone. So quello che sono, quello che ho fatto e quello che posso dare, ma lo tengo per me. Non mi piace parlare di me stesso, senza menzionare la squadra”

