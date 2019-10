Messi o Ronaldo? L’eterno dilemma, ma Giggs non ha dubbi: “vorrei poter dire Cristiano, ma…”

Giggs non ha dubbi: l’ex stella del Manchester United sa bene chi scegliere tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi

Cristiano Ronaldo o Messi?, è questo il dilemma del calcio moderno. C’è chi non riesce proprio a scegliere, chi invece ha le idee chiarissime. Tra coloro che non sembrano avere dubbi sulla scelta c’è Giggs, l’ex stella del Manchester United. “Scegliere tra l’uno o l’altro è molto difficile. Vorrei poter dire Cristiano perchè ovviamente ho giocato con lui e ho visto la sua evoluzione come calciatore, ma Messi è un genio. E’ un giocatore che vedi solo una volta nella vita. E’ molto difficile scegliere e vorrei dire Cristiano, ma non c’è paragone“. ha dichiarato in un’intervista a Dazn.

“Cristiano? Non avrei mai potuto immaginare che sarebbe diventato uno dei migliori marcatori della storia del calcio. Ricordo il suo esordio contro il Bolton, quando aveva esagerato: non passava la palla, dribblava troppo e tante simulazioni. Insomma, per lui allo United è stato un inizio difficile. Poi però è cambiato tutto e tutti noi sapevamo che dovevamo passare la palla a Cristiano, anche se in squadra c’era gente come Rooney, Scholes e Tevez. Sapevamo che lui poteva fare la differenza. E ha ripetuto queste grandi prestazioni in tanti club, con lo United, il Real e adesso la Juventus. In area è letale, poi dribbla, passa la palla, usa il destro e il sinistro. Insomma, Cristiano va considerato tra i migliori di sempre“, ha concluso.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE