Mercato NBA – Gli Washington Wizards vogliono blindare Bradley Beal: pronto un maxi rinnovo

Gli Washington Wizards hanno intenzione di blindare Bradley Beal: pronto un maxi rinnovo per soddisfare le sue richieste

Un solo anno di contratto e tanti rumors di mercato, la situazione di Bradley Beal è un vero e proprio grattacapo per gli Wizards. Complice l’infortunio di John Wall, arrivato poco dopo il maxi rinnovo che lo porterà a poter esercitare una player option da 47 milioni fra 3 stagioni, Washington si trova con il salary cap intasato e con il solo Beal sul quale poter contare. Dunque il rinnovo sembra d’obbligo, almeno fin quando Wall non si rimetterà in sesto.

Secondo Adrian Wojnarowski, gli Wizards sarebbero pronti ad andare all-in sul giocatore con un triennale da 111 milioni di dollari complessivi, ma che potrebbe essere esteso anche per più anni a secondo della volontà del cestista. Dunque la via sembra chiara: assicurarsi Bradley Beal per il futuro, o quantomento evitare di perderlo a zero e magari scambiarlo in seguito per avviare l’opera di rebuilding.

