Mercato NBA – Toronto Raptors, ufficiale l’estensione contrattuale di Kyle Lowry: cifre e dettagli

Ufficiale l’estensione contrattuale di Kyle Lowry con i Toronto Raptors: il playmaker campione NBA guadagnerà 64 milioni nelle prossime due stagioni

Durante l’offseason Kyle Lowry ha deciso di legarsi per un altro anno ai Toronto Raptors. Il playmaker campione NBA con la franchigia canadese ha accettato di estendere il suo contratto per una stagione ai 31 milioni offerti dai Raptors. La conferma è arrivata dal suo agente ai microfoni di ESPN. Kyle Lowry guadagnerà dunque 64 milioni per i prossimi 2 anni e i Raptors eviteranno di perderlo a zero a fine stagione. Il GM Masai Ujiri si era espresso così qualche giorno fa sull’ipotesi rinnovo: “Kyle è ormai una bandiera qui che tutti abbiamo sottovalutato. La sua persona qui a Toronto fa ormai parte della nostra organizzazione e gli saremo sempre riconoscenti per quanto fatto per la nostra franchigia. Si merita tutto“.

