Mercato NBA – San Antonio Spurs, fiducia a Dejounte Murray: ricco quadriennale nonostante il brutto infortunio

I San Antonio Spurs hanno deciso di puntare su Dejounte Murray nonostante il rientro da un brutto infortunio: c’è la firma su un ricco quadriennale

La sua assenza l’anno scorso si è fatta sentire. Forse è anche per questo che i San Antonio Spurs hanno deciso di legarsi per i prossimi 4 anni a Dejounte Murray. Come riportato dall’insider di The Athletic Shams Charania, il giovane playmaker, scelto con la 29ª pick al Draft 2016, ha firmato un quadriennale da 64 milioni complessivi. I San Antonio Spurs hanno deciso di offrire un importante prolungamento del contratto alla loro giovane stella nonostante la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori l’intera stagione passata.

