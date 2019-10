Mercato NBA – Sacramento Kings, pronto quadriennale da 51 milioni per Bogdan Bogdanovic: ma il giocatore prende tempo

I Sacramento Kings sarebbero pronti ad offrire un quadriennale da 51.4 milioni di dollari a Bogdan Bogndanovic per trattenerlo: ma il cestista sembra propenso a testare la free agency

I Sacramento Kings vogliono trattenere Bogdan Bogdanovic. Il cestista serbo, messosi in luce ai Mondiali cinesi come trascinatore della propria nazioanle, ha il contratto in scadenza in estate e su di lui ci sarebbe l’interesse di molte franchigie. I Kings, secondo ‘The Sacramento Bee’, vorrebbero offrirgli un quadriennale da 51.4 milioni di dollari, ma il giocatore vorrebbe prendersi del tempo per valutare l’andamento della franchigia e soprattutto i progetti sui quali ne verrà costruito il futuro.

Intervistato a proposito del rinnovo Bogdanovic ha spiegato: “non so davvero. Voglio solo vedere come andrà la squadra. Vorrei essere sempre parte di una franchigia, ma non si tratta solo di quello. Il mio agente ha il suo da farsi. Chi mi conosce sa che per me i soldi non sono una priorità assoluta. Sono importanti, ma non la prima cosa a cui penso”.

