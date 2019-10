Mercato NBA – Lakers, non ci sono dubbi: Anthony Davis rinnoverà a fine stagione

I recenti rumor di mercato non lasciano spazio a dubbi: Anthony Davis rinnoverà con i Los Angeles Lakers a fine stagione

“Nessuno crede che Davis non rimarrà con i Lakers”, con queste parole Adrian Wojnarowski, insider ESPN, ha commentato la possibilità che Anthony Davis resti o meno ai Los Angeles Lakers a partire dalla prossima stagione. Arrivato in estate tramite trade dai Pelicans, Anthony Davis ha il contratto in scadenza a fine stagione, eventualità che ha spaventato alcune squadre in sede di mercato, come i Celtics, che non avevano la sicurezza di una sua possibile firma. Non sarebbe questo il caso dei Lakers: aver sacrificato gran parte del core giovane (Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart) sarebbe stata una mossa fatta con la garanzia di una rifirma. Gli ottimi rapporti con LeBron James e la procura di Rich Paul, stesso agente del ‘Re’, sarebbero altri due importanti sicurezze.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE