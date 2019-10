Mercato NBA – Detroit Pistons, neanche il tempo di iniziare: Joe Johnson già tagliato

Il ritorno in NBA di Joe Johnson è stato rimandato: niente esordio con i Detroit Pistons, il giocatore è stato tagliato in favore di Christian Wood

In estate i Detroit Pistons hanno deciso di puntare su Joe Johnson. Il veterano ex Atlanta Hawks ha firmato un contratto parzialmente garantito anche grazie ai buoni rapporti con Arn Tellem, suo ex agente e attuale vice presidente dei Pistons. Nelle ultime ore però ‘Iso Joe’ è stato tagliato in favore di Christian Wood. Johnson, tornato nella lega dopo l’ultima esperienza con i Rockets nel 2018, non ha potuto esordire ufficialmente con la franchigia di ‘Motor City’ ma si è portato a casa ugualmente 220.000 dollari. Fosse rimasto nella franchigia fino al 22 novembre l’accordo sarebbe diventato garantito per 2.564.753, il minimo salariale destinato ai veterani.

