Mercato NBA – Boston Celtics, ufficiale il rinnovo di Jaylen Brown: cifre e dettagli

I Boston Celtics hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto di Jaylen Brown: il cestista si à legato alla franchigia del Massachusetts per 4 anni

Jaylen Brown ha deciso di legare il proprio futuro ai Boston Celtics. Secondo quanto riportato dall’insider ESPN Adrian Wojnarowski, il giovane cestista si è accordato con la franchigia del Massachusetts per i prossimi 4 anni a 115 milioni di dollari complessivi. Nei giorni scorsi Brown aveva rifiutato una proposta da 80 milioni di dollari che ha costretto il GM Danny Ainge ad alzare l’offerta che, in questi termini, ricorda il rinnovo quinquennale di Rajon Rondo nel 2009, un paragone sicuramente pesante per qualità e storia nei Celtics.

