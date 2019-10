Mercato Milan – Dalla Turchia sicuri, il Galatasaray vuole Calhanoglu: l’offerta però è minima

Il Galatasaray vorrebbe riportare Hakan Calhanoglu in Turchia: l’offerta presentata al Milan sarebbe però troppo bassa

Le strade di Hakan Calhanoglu e del Milan potrebbero separarsi presto. Il centrocampista turco, nonostante sia stato uno dei punti fermi dell’11 titolare di tutti gli allenatori che lo hanno avuto al Milan negli ultimi 3 anni, non è mai stato molto amato dalla tifoseria. Le sue prestazioni altalenanti non hanno nemmeno contribuito a renderlo ‘incedibile’ agli occhi della dirigenza. Un interesse del Galatasaray, voglioso di riportarlo in Turchia, potrebbe dunque dare il via alla definitiva cessione. Secondo il quotidiano turco ‘Fantaik’ però, l’offerta del club di Instanbul sarebbe solo di 6 milioni di euro: troppo pochi per le richieste dei rossoneri che lo acquistarono dal Leverkusen per 22 milioni.

