Super Max! Verstappen domina le qualifiche del Gp del Messico: 2ª pole della carriera e Leclerc mastica amaro

Max Verstappen guadagna la pole position nel Gp del Messico: il pilota Red Bull chiude davanti a Leclerc e Vettel. Il giovane ferrarista si gioca il primo posto con un errore all’ultimo giro

“Vado al massimo, vado in Messico!” cantava Vasco Rossi in una sua famosa canzone che probabilmente a Max Verstappen sarà sconosciuta, ma che descrive alla perfezione l’esito delle qualifiche del Gp del Messico. Il giovane pilota della Red Bull non ha paura di togliere il piede dall’acceleratore e firma il nuovo record della pista dedicata agli Hermanos Rodriguez fermando il cronometro in 1:14.758. Per Verstappen è la seconda pole position della carriera dopo quella ottenuta in Ungheria.

Alle sue spalle mastica amaro Charles Leclerc. Il giovane pilota monegasco ha compiuto qualche errore di troppo nell’ultimo giro, rischiando di perdere il controllo della Ferrari e dovendosi accontentare del secondo posto davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel. Chi invece ha perso il controllo della propria monoposto è stato Valtteri Bottas, finito contro il muro prima di terminare l’ultimo giro nel quale aveva colorato di fuxia un settore che avrebbe potuto migliorare la sua 6ª posizione finale. Quarto posto per l’altra Mercedes di Lewis Hamilton, per una sessione di qualifica piuttosto anonima. In mezzo alle due ‘Frecce d’Argento’ l’ottimo Albon. Sainz, Norris, Kvyat e Gasly completano la classifica dei migliori 10.

