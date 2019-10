ATP Shanghai – Berrettini avverte Zverev: “farÃ² una grande partita, riesco finalmente a giocare un tennis aggressivo”

Il tennista romano ha commentato il successo ottenuto su Thiem, concentrandosi poi sul duello in semifinale con Zverev

Matteo Berrettini è in semifinale nel Masters 1000 di Shanghai, un risultato pazzesco figlio dell’impresa compiuta oggi al cospetto di Dominic Thiem, steso in due set al termine di una prestazione impeccabile.

Un successo che permetterà al giocatore romano di scavalcare Fognini e salire all’11° posto del ranking ATP, diventando il numero uno del tennis italiano. “Penso che domani potrò fare una grande partita. Ho tanta fiducia in questo periodo – le parole di Berrettini a Sky Sport – riesco a giocare un tennis aggressivo come piace a me, sono contento. Di sicuro sarà una battaglia contro Zverev, è ovvio che si fa sempre più dura man mano che si va avanti“. Nel caso in cui il tennista italiano dovesse battere anche Zverev e volare in finale, a quel punto si spalancherebbero per lui per la prima volta le porte della top 10.

