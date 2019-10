Marquez Re di Motegi: Marc regala l’ennesima vittoria alla Honda! Dovizioso super, disastro Valentino Rossi

Marquez non sbaglia un colpo: lo spagnolo si aggiudica il Gp del Giappone e regala alla Honda il titolo Costruttori

Non ce n’è per nessuno! Marc Marquez si conferma imbattibile a Motegi: dopo una partenza super il campione del mondo in carica ha regalato alla Honda l’ennesima gioia, conquistando la gara di casa del suo team, il Gp del Giappone. Dopo una lotta al primo giro con Quartararo, Marquez ha piano piano preso il largo, impedendo ai suoi rivali di potergli mettere i bastoni tra le ruote. Alle sue spalle non è però mancato lo spettacolo con un Dovizioso voglioso di far bene dopo la partenza dalla 7ª posizione. Il forlivese punta a mantenere la sua seconda posizione nel Mondiale e per questo motivo deve ottenere il risultato migliore in gara fino al Gp di Valencia.

Applausi per Quartararo, che è riuscito a lasciarsi alle spalle Dovizioso, ottenendo un altro podio e aggiudicandosi il titolo di Rookie of the Year. La Honda intanto è in festa per il 25° titolo Costruttori conquistato grazie al successo di oggi di Marquez in Giappone. Weekend disastroso per Valentino Rossi che, partito dalla 10ª casella in griglia, è caduto a quattro giri dal termine della gara.

