Marchisio si ritira, il messaggio social di Iniesta è da brividi: “oggi il calcio è un po’ meno calcio”

L’ex centrocampista del Barcellona ha mandato tramite social un messaggio al ‘Principino’ nel giorno del suo addio al calcio

Tanti i messaggi arrivati a Claudio Marchisio in questo giorno particolare, quello che sancisce la fine della sua carriera da calciatore. Una decisione sofferta, presa più con il cuore che con la testa, una volta accortosi che il proprio corpo non rispondeva più agli stimoli. Una scelta che ha spinto tutti coloro che hanno giocato con lui e contro di lui a inviargli parole di vicinanza, dettate dall’ammirazione per l’uomo e il giocatore.

Tra questi anche quello di Andres Iniesta, che ha utilizzato parole al miele per Marchisio: “Mi è piaciuto vederti giocare, ma ancora di più competere contro di te. Oggi il calcio è un po’ meno calcio. Grazie di cuore per tutto“. Parole forti e commoventi, corredate da una fotografia che ritrae i due in azione durante una partita. Ecco il post:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE