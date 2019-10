Maradona re di Rosario, il suo Gimnasia vince e lui si gode la partita seduto… sul trono

L’argentino ha assistito alla vittoria sul Newell’s seduto su un trono, regalatogli dalla formazione di casa

Serata alquanto particolare ieri per Diego Armando Maradona, protagonista all’Estadio Marcelo Bielsa di Rosario con il suo Gimnasia la Plata. Il Pibe de Oro è stato infatti accolto come un re dai suoi vecchi tifosi del Newell’s Old Boys, che gli hanno tributato una splendida ovazione e una coreografia da brividi. In campo poi, il Diez ha trovato anche un altro regalo, un vero e proprio trono, su cui si è accomodato durante la partita per assistere alla vittoria dei suoi ragazzi. Davvero una serata speciale per Maradona, un modo perfetto per festeggiare oggi il 59° compleanno.

