Manchester United, Solskjaer non fa dietrofront: “scelta corretta quella di vendere Lukaku e Sanchez”

L’allenatore norvegese è tornato a parlare delle cessioni di Lukaku e Sanchez, partiti entrambi la scorsa estate con destinazione Inter

Nessun pentimento, Ole Gunnar Solskjaer non si è affatto pentito di aver avallato le cessioni di Lukaku e Sanchez, passati all’Inter nella scorsa finestra estiva.

Intervistato ai microfoni di Sky Sports UK, l’allenatore del Manchester United ha sottolineato come si sia trattato di una scelta corretta: “Romelu e Alexis sono buoni giocatori e grandi marcatori, ma le decisioni che abbiamo preso su di loro sono state assolutamente giuste. In partite singole si potrebbe pensare che avremmo avuto bisogno di giocatori con la loro esperienza, ma venderli è stata la scelta corretta. Ogni giocatore che ho qui vuole dare tutto per questa maglia e per questo club, anche i giovani. Stiamo facendo un piano a lungo termine, e sono sicuro che questo è il posto giusto per farlo. Ritengo che i giocatori che ho possano portarci tra le prime quattro del campionato. A gennaio vedremo di rinforzarci, se servirà. Ai tifosi posso dire che siamo un club con ambizione, la nostra ambizione è vincere. Stiamo attraversando un momento difficile, ma sono certo che torneremo“.

