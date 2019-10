Liverpool, Klopp distrugge il Manchester United: “si sono solo difesi, quando pensi a partite del genere…”

L’allenatore del Liverpool ha accusato sia l’arbitro per la gestione del Var che il Manchester United di aver interpretato la partita in maniera troppo difensiva

Il Manchester United interrompe la striscia di otto vittorie consecutive del Liverpool, fermando i Reds sull’1-1 ad Old Trafford e permettendo così al City di accorciare in classifica.

Un risultato che lascia l’amaro in bocca a Jurgen Klopp, alquanto critico con il direttore di gara al termine del match, soprattutto per quanto riguarda il gol dei ‘Red Devils’: “sono sicuro che il signor Atkinson avrebbe fischiato se non ci fosse stato il Var. All’inizio non ero arrabbiato, ho calmato tutti perché ho visto immediatamente il signor Atkinson indicare il Var ed ero sicuro al 100% che avrebbe annullato. L’arbitro ha lasciato correre ma per il Var non era una situazione chiara. Questo non ha molto senso, è un chiaro problema che deve affrontare il Var. Non sono arrabbiato o altro, l’ho visto oggi ed è stato un fallo. Praticamente tutto è andato contro di noi, anche la nostra prestazione nel primo tempo, siamo stati prevedibili in tutto. Non siamo soddisfatti, avremmo potuto vincere la partita. Per lo United è facile giocare 5-3-2 quest’anno, l’anno scorso, l’anno prima. Hanno soltanto difeso, è così. E’ solo un dato di fatto quando veniamo qui e non è una critica. Quando pensi a United-Liverpool, ti aspetti che entrambe le squadre ci provino ma di solito non succede“.

