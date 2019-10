Manchester United-Liverpool, botta e risposta velenoso tra Klopp e Solskjaer: il norvegese replica alle accuse

Il manager dei Red Devils ha risposto per le rime al collega del Liverpool, rispedendo al mittente le frecciatine ricevute

Jurgen Klopp attacca, Ole Gunnar Solskjaer risponde. Il manager del Manchester United non ha gradito le accuse del collega tedesco, che ha tacciato di difensivismo i Red Devils nel corso del match giocato ieri ad Old Trafford.

Come se non bastasse, Klopp si è anche scagliato contro l’arbitro dell’incontro, sottolineando come il gol di Rashford fosse irregolare. Di ben altro avviso invece Solskjaer: “stiamo giocando a calcio, non a basket. Il contatto c’è stato, ma nei limiti del regolamento. Non credo ci sia stato un errore arbitrale. Abbiamo impostato la partita, per attaccare. Dovevamo essere aggressivi, creare possibilità e credo che ci siamo riusciti. Abbiamo solo un problema: ci manca la concentrazione. Ogni volta che la perdiamo, prendiamo gol. Spiace, perché non posso essere qui e parlare di una vittoria, ma resto convinto che la nostra prestazione sia assolutamente positiva. Abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra“.

