Manchester City, brutte notizie per Guardiola: De Bruyne costretto al forfait contro la Dinamo Zagabria

Il centrocampista belga lamenta un problema all’inguine che lo terrà fuori dal match di Champions che i citizens giocheranno contro i croati

Pesante assenza per Pep Guardiola nel match in programma questa sera tra il Manchester City e la Dinamo Zagabria, squadre che fanno parte del girone di Champions League dell’Atalanta.

L’allenatore catalano dovrà fare a meno di Kevin De Bruyne, costretto al forfait per un problema all’inguine che potrebbe escluderlo anche dalla sfida di Premier League in programma sabato contro il Wolverhampton. “Kevin De Bruyne ha subito un infortunio all’inguine nella vittoria sull’ Everton e salterà la partita di stasera contro la Dinamo Zagabria“, riferisce il City in una nota. Un brutto colpo per Guardiola, considerando lo stato di forma del belga, che ha segnato due gol e fornito nove assist in nove presenze in questa stagione.

