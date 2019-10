Manchester City, incidente d’auto per Sergio Aguero: nessuna conseguenza per l’argentino

L’attaccante del Manchester City è stato protagonista di un incidente stradale questa mattina, mentre si recava al centro di allenamento

Disavventura per Sergio Aguero nella mattinata di oggi, l’attaccante del Manchester City è stato protagonista di un incidente mentre si trovava a bordo della sua Range Rover. A riportarlo è Sky Sports News, che sottolinea come il sinistro sia stato leggero e non abbia causato conseguenze al Kun, recatosi poi al centro di allenamento dei ‘citizens’ prendendo parte alla seduta diretta da Pep Guardiola.

