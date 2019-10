Manchester City, due partite in 48 ore sotto Natale: durissimo comunicato del club inglese

La società di Manchester ha ufficialmente protestato con la Football Association per il fitto calendario del periodo natalizio

Il Manchester City non ci sta, il club inglese ha pubblicato un comunicato ufficiale per lamentarsi con la Football Association del calendario che riguarda i citizens sotto Natale.

La squadra di Guardiola giocherà due partite in 48 ore, il 27 dicembre contro il Wolverhampton e il 29 dicembre contro lo Sheffield United, al contrario del Liverpool che avrà tre giorni per recuperare. Una situazione che ha spinto il City a lamentarsi: “ovviamente capiamo che i diritti dei broadcaster che trasmettono le partite siano importanti quando vengono scelte le date delle partite. Ma noi dobbiamo anche pensare a proteggere il benessere dei calciatori, l’integrità sportiva del campionato e la qualità del prodotto. I match della Premier League richiedono un enorme sforzo fisico e giocare due volte in 48 ore non è l’ideale, visto che non dà ai calciatori il tempo necessario per recuperare. Abbiamo avuto un dialogo con la Premier League perché venissero considerate altre opzioni ma dovremmo attenerci agli orari e alle date decise

