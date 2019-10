La mamma di Zaniolo risponde a Capello: Francesca Costa zittisce l’ex allenatore

La mamma di Zaniolo non ci sta: la dura replica di Francesca Coste e Fabio Capello

Scintille tra Fabio Capello e la mamma di Zaniolo: l’ex allenatore ha voluto dare un consiglio al giovane giocatore dell’Inter Esposito, che ha coinvolto anche il calciatore della Roma. “Esposito, non prendere la strada di Zaniolo“, ha affermato dagli studi Sky.

Questa mattina non si è fatta attendere la risposta di Francesca Costa che ha replicato con due dure storie Instagram:”a volte è meglio tacere, senza più parole. Sarò pure tua madre ma la tua strada te la sei segnata da solo ed è un esempio per tantissimi ragazzini che ci scrivono ogni giorno inseguendo il tuo sogno e sperando di essere come te… Tu che per me dovresti essere e continuare a essere un esempio non una strada da evitare per tutti i tuoi coetanei, i più giovani e i più grandi...compreso il bravissimo Esposito…sperando che tutta questa campagna della quale non comprendo il motivo non ti destabilizzi…ti adoro“, questo lo sfogo sui social della madre di Zaniolo.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE