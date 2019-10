Luka Modric, una beffa da… Pallone d’Oro: è il primo detentore a non ricevere una nomination per l’anno successivo!

Luka Modric ottiene un record poco invidiabile: il centrocampista croato è il primo detentore del Pallone d’Oro a non ricevere una nomination per l’anno successivo

Con grande sorpresa, dopo una stagione a dir poco stupenda, Luka Modric ha stretto fra le mani il Pallone d’Oro 2018, meritato riconoscimento che, l’anno passato, ha celebrato la classe del croato. Con altrettanta sorpresa, Modric non figura fra i 30 candidati al Pallone d’Oro 2019. Il centrocampista del Real Madrid ha infatti ottenuto il record, poco invidiabile, di essere diventato il primo detentore del Pallone d’Oro, nella storia del premio, a non ricevere una nomination per l’anno successivo.

